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Гибель сына известного политика: озвучены подробности и версия Авто Льва Корбана нашли в реке

Полиция начала уголовное производство из-за гибели в Днепропетровской области двух подростков - Льва Корбана, сына известного бизнесмена и политика Геннадия Корбана, а также его одноклассницы.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", подростков нашли мертвыми в реке Мокрая Сура накануне вечером. Тела 16-летних юноши и девушки были в перевернутом багги - небольшой машине для езды по бездорожью. Авто слетело с крутого берега в воду.

Есть версия, что подростки хотели выехать на узкий мостик, но упали в реку и не смогли выбраться, потому что были пристегнуты.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

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Напомним, что на новогодние праздники в Украине количество ДТП резко выросло.