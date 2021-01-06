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Рождественский стол-2021: кулинар поделилась секретами блюд Эксперт рассказала, как обновить традиционный вкус узвара, кутьи и вареников

На Рождество 2021 года 12 традиционных блюд на праздничном столе можно обновить благодаря необычным рецептам.

Какие блюда стоит приготовить и поставить на рождественский стол, в эфире телеканала "Украина 24" рассказала фуд-продюсер, автор кулинарных книг Ирина Рудневская.

"Для меня традиционно с детства было считать блюда на Рождество. Когда мы накрываем столы, ждем гостей, то обязательно должны пересчитать блюда. Шоколадка тоже может быть отдельным блюдом. Все хорошо, если это будет черный шоколад, он допускается во время поста, он является постной пищей. Традиционно на рождественском столе должно быть кутья - блюдо, которым начинают праздничный ужин. Обязательно это должен быть компот", - рассказала она.

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Однако, по словам Рудневской, сегодняшний день диктует новые правила, поэтому блюда можно немного изменить.

"К праздничному столу кутья может быть не из пшеницы. Можно взять рис, булгур, черный рис. То, чему порадуется глаз, но уже это такое модерновое. Также узвар, который мы привыкли готовить из того, что у нас есть. Но можно добавить туда немного розмарина, тимьяна, чего-то такого ароматного... такого, что изменит классическое понимание узвара. Также это вареники, с какими-нибудь соусами. Это и капуста, и вишня, которые мы заморозили летом - тоже можно использовать", - отметила фуд- продюсер.

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Рудневская заявила, что самое время "почистить свои морозильные камеры, потому что очень будет по вкусу овощное рагу".

"Готовьте рагу, рис с овощами, любые овощные супы - чечевичный, зеленые борщи, добавляйте туда груши, чернослив, еще какие-то ароматные заправки и т.д.", - сказала она.

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