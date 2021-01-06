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Необычный вкус Рождества: шеф-повара раскрыли секреты приготовления кутьи В разных регионах Украины разные рецепты приготовления кутьи

Украинцы готовятся к Рождеству. Хозяйки и хозяева уже утром начинают готовить главное блюдо сочельника - кутью. Она имеет символическое значение, и с ней связано немало традиций. Например, кутью оставляли на ночь на столе для предков или подбрасывали к потолку - чтобы узнать, каким будет год. О традициях и новых веяниях в приготовлении классического блюда - в сюжете телеканала «Украина 24».

Рецепт кутьи в каждом регионе - и у каждой хозяйки - свой. Кто-то готовит из пшеницы, а кто-то - из риса или даже гречки. Но сегодня шеф-повара предлагают и более экзотические рецепты.

Без меда, сухофруктов и орехов. Отварная пшеница была частой гостьей на столах украинцев. Но в сочельник рдовали себя лучшим и готовили щедрую кутью. Сдабривали различными сладостями и маком. В этот вечер мак не называют маком, а называют дробиной, чтобы в дом не влезала всякая нечисть.

Перед приготовлением традиционной щедрой кутьи пшеницу и мак стоит замочить в кипятке. Потом - крупу отварить, мак растолочь в ступке с орехами и медом. Но современным хозяйкам дело облегчит блендер. Далее можно разбавить готовую кашу компотом из сушеных яблок, груш или слив. А еще - добавить изюм, измельченную курагу, чернослив.

Кутья в эти дни имеет символическое значение. Пробуя ее, мы приобщаемся к поминовению умерших предков. В древности верили, что на Рождество они приходят в дом, чтобы попробовать кутью. Поэтому часто оставляли мисочку на столе на ночь.

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Сегодня же праздничное блюдо подверглось новым веяниям гастрокультуры и полету творческой фантазии поваров. Кутью из киноа и со сгущенным гранатовым соком готовит шеф-повар Артем Рыжков.

«Она сейчас модная, фитнес, для похудения. Плюс ненасыщенная, имеет интересный экзотический вкус», - заявил Рыжков.

Еще один рецепт от Артема - из риса басмати и вермишели-паутинки. Он поджаривает макароны в раскаленном масле, добавляет рис, а затем - выпаривает это все в сливках с сахаром. Сдабривает соусом и сухофруктами.

«Кутью мы сделали более жирную, с таким насыщенным маслом, со сливками, чтобы она была такая более насыщенная. С засыпанием вермишели она такая более плотная, как более мужской вариант», - отметил Артем Рыжков.

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А шеф-повар Алик Бадретдинов показывает рецепт кутьи на кокосовом молоке из зеленой гречки: она богата микроэлементами, железом и очень диетическая по калориям. Такая кутья сочетается с вяленой клюквой, орехами и медом. И непременно станет украшением рождественского стола. Но, какой бы рецепт вы не выбрали, главное - готовить со светлыми мыслями, говорят хозяйки. Тогда весь год будет для семьи щедрым и здоровым.

Напомним, религиовед Игорь Козловский в эфире канала "Украина 24" рассказал, что в результате расхождения юлианского и григорианского календарей православные и католики отмечают Рождество Христово в разные дни, но есть причины для того, чтобы делать это в один день.