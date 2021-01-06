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На морях, в горах и дома с Дедом Морозом: как украинские звезды встретили Новый год Радикально прощалась с калориями оливье и кремовыми тортами певица Надя Дорофеева

Наверное, не до оливье и не до сельди под шубой было некоторым украинским звездам в новогоднюю ночь. Потому что полночь они встретили в экзотических странах. Однако были и такие, кто остался дома. Кто как праздновал - в сюжете телеканала «Украина 24».

Украинские звезды заполнили интернет кадрами новогодних празднований.

Радикально прощалась с калориями оливье и кремовыми тортами певица Надя Дорофеева. Супруги отправились на Бали и рассекают по острову на скутерах. Однако Владимир Дантес признался - его такое развлечение не увлекает. Ведь в огромном потоке машин водители никогда не включают повороты. Поэтому сейчас пара проверяет свои рецепторы разнообразными индонезийскими блюдами.

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С послепраздничными килограммами прощается и Дмитрий Монатик. Певец делится теплыми фото и видео с морского побережья, где учит детей кататься на велосипеде. Позирует с детьми на фоне розового горизонта, а также демонстрирует живность ночного моря. Но о том, где именно отдыхал, не сообщает.

А кому-то нравятся горы. Дневной красотой живописных Карпат поделилась Тина Кароль. В этом году певица встречала новогодние праздники на заснеженных склонах и позировала у колоритного ковра.

А вот Потап и Настя Каменских праздновали дома. Поздравить их пришли кумовья Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Колядовали и песни пели.

Не ходили в гости, а пригласили к себе близких, супруги Бабкины. Здесь также не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. За большим семейным столом отмечали Новый год, а затем - громко взрывали хлопушки.

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» украинские звезды поделились своими секретами вкусных блюд на Новый год.