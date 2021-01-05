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"Это не радикализм": известный актер высказался о языковом вопросе в Украине По словам Богдана Бенюка, притеснения украинского языка были постоянно

Известный актер и телеведущий Богдан Бенюк в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине государственный язык должен стать доминантным, и любые дискуссии о двуязычии нужно прекратить.

По словам актера, только кажется, что проблема языка в Украине обострилась сейчас, а раньше ее якобы не было.

"Постоянно были проблемы, притеснения украинского языка. Проблемы были с самого начала, с 1991 года, как Украина стала независимой. Украинский язык должен быть доминантным. Как я шучу: это и Бенюку понятно. Но говорят, что на защиту того выступать, на защиту этого, и поэтому двуязычие предлагали. Мне кажется, что этот вопрос нам с вами даже не надо обсуждать. Потому что я стою на тех приоритетах, где украинский язык является главным, и каждый гражданин Украины должен им владеть, общаться повсюду. Мы граждане Украины и должны эту доминанту нести как граждане. А в быту, когда вы дома – конечно, нет проблем (говорить на любом языке - ред.)", - отметил он.

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Как отметил Бенюк, "это не радикализм, это патриотизм, это нормально".

Известный украинский актер и телеведущий Богдан Бенюк в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал о своем отношении к писателю-сатирику Михаилу Жванецкому.