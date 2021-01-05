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Он никогда не принимал радикальную сторону - известный актер о Жванецком Богдан Бенюк также рассказал, что писатель-сатирик любил Украину

Известный украинский актер и телеведущий Богдан Бенюк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о своем отношении к писателю-сатирику Михаилу Жванецкому и поделился воспоминаниями о нем.

"Я читал, что Жванецкий никогда не имел претензий к тому, как существует украинское государство. Жванецкий хорошо относился к Украине, очень любил ее тогда, и, видимо, еще смотрит над нами, что мы здесь делаем. Помните, он говорил в одном из своих произведений: "Он первый бросился в ледяную воду и спас паром. Его искали два дня, его именем назвали школы, улицы. Сейчас он живет в Англии, жалеет страшно". И поэтому здесь важен момент, когда он перешел и стал смотреть на то, что мы сейчас здесь делаем. Кстати, я читал о нем, для него украинский язык был основным языком его жизни до восьмого года существования", - сказал актер.

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Бенюк рассказал, что часто встречал Жванецкого на программах, и сатирик очень хорошо говорил на украинском языке.

"Он толерантный человек, очень мудрый человек, который никогда не принимал радикальную сторону. Дело делать, которое он делал - не каждый сможет", - отметил он.

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Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" вспомнил забавную историю с писателем Михаилом Жванецким.

Напомним, сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.