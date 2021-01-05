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Канал "Украина 24" покажет рождественский концерт "Как звучит Украина" Известные украинские звезды вместе с International Freedom Orchestra исполнят колядки и щедровки в уникальных джазовых обработках

6 января в 21:00 телеканал «Украина 24» покажет рождественский проект «Как звучит Украина», продюсером которого является народный депутат, основательница инициативы Yellow Blue Strategy Елизавета Ясько. Зрителей ждут колядки и щедровки в уникальных джазовых аранжировках, которые продемонстрируют географические и этнические особенности разных уголков страны; рождественская инструментально-оркестровая и хоровая музыка, созданная всемирно известными украинскими композиторами, а также два особых произведения, посвященные Крыму и Донбассу.

«Я верю, что нам надо лучше слышать друг друга, в частности, как звучит Украина во всех регионах. У нас много различных традиций, о которых даже не знаем. Именно поэтому возникла идея сделать такой проект, который покажет и объединит все культурное многообразие нашей страны. Это именно та возможность услышать друг друга, петь вместе и чувствовать единение, которое всем очень нужно на Рождество», – поделилась автор идеи, продюсер проекта Елизавета Ясько.

«Ни для кого не секрет, что именно культура – наиболее действенный инструментарий, чтобы проговаривать свои мысли, мечты, боль... И именно в рождественскую ночь сочетается хорошая идея, известные исполнители, качественная музыка, чтобы еще раз напомнить всем о том, насколько же разнообразна и талантливая Украина. Мне как режиссеру было интересно узнать что-то новое о творческом наследии, богатстве традиций украинцев, помочь знакомым реализовать замечательную идею и получить важный опыт. Я лично очень благодарен Лизе Ясько за такую ​​идею, за ее постоянную поддержку, в том числе и по поводу деоккупации Крыма, и в вопросе нарушения прав крымских татар», – рассказал режиссер-постановщик проекта Ахтем Сеитаблаев.

Не пропустите 6 января на телеканале «Украина 24» рождественский проект «Как звучит Украина». Эфир будет состоять из двух частей: с 21:00 до 21:30 Тигран Мартиросян и Елизвета Ясько в студии обсудят культуру и обычаи Украины, а в 21:30 для зрителей споют и создадут праздничное настроение украинские артисты: Кристина Соловий, Tayanna, Jerry Heil, Тарас Тополя и «Антитела», Алеша, Олег Скрипка и группа «Вопли Видоплясова», Анастасия Багинская, Дмитрий Шуров (Pianoбой), The Alibi Sisters, Эльзара Баталова, а также Камерный девичий хор Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Н. В. Лысенко.

Творческий состав проекта «Как звучит Украина»:

Автор проекта и продюсер – Елизавета Ясько.

Режиссер-постановщик – Ахтем Сеитаблаев.

Режиссер телеверсии – Руслан Сабриев.

Музыкальный продюсер – Дмитрий Саратский.

Художник-постановщик – Шевкет Сейдаметов.