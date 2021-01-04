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Смерть украинской модели на популярном курорте: новые подробности и версии Турецкая полиция не исключает самоубийство, но обстоятельства смерти вызывают вопросы

В Турции на курорте Бодрум загадочно погибла украинка Кристина Новицкая. Ее тело нашли в наручниках и с пакетом на голове. Турецкие полицейские отмечают, что признаков взлома нет, и среди версий смерти называют самоубийство. В Украине считают, что смерть Новицкой может быть связана с торговлей людьми.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", Кристина Новицкая последние три года прожила на элитном курорте в Бодруме, который является известным местом отдыха турецких телезвезд и актеров. Местные СМИ сообщили, что девушка работала в Турции моделью, а кроме того преподавала танцы. Несмотря на то, что девушка якобы работала моделью, в сети мало фото Новицкой и информации о ней, а профайл девушки на Facebook в последний раз обновлялся в 2018 году.

В Турции тем временем продолжается расследование. Поскольку двери и окна виллы, где жила Кристина, остались невредимыми, турецкая полиция заявила, что это самоубийство. Украинское консульство, которое держит ситуацию на контроле, эксклюзивно прокомментировало эту версию.

"По мнению полиции, действительно существует вариант, когда человек хочет уйти из жизни таким образом. Она сама себя может заковать в наручники для того, чтобы в последний момент, скажем так, когда она начнет умирать, чтобы она не сорвала инстинктивно пакет с головы. Поэтому вариант самоубийства не исключается", - отметил консул Украины в городе Анталия Эмир Рустамов.

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Впрочем ветеран украинского уголовного розыска, бывший оперативник Валерий Кур в версию самоубийства девушки не верит. По его словам, пребывание украинки на турецком курорте вызывает немало вопросов.

"Я считаю, что необходимо расследовать это как преступление от обратного, от страшного - от убийства. Девушки, которые хотят быть моделями, публикуют везде, где только можно, свои фото. Возможно, это связано с торговлей людьми", - считает Кур.

Пока расследование обстоятельств гибели продолжается. В частности, полиция разыскивает предполагаемого парня девушки - то ли в качестве свидетеля, то ли в качестве подозреваемого.

Напомним, ранее украинская модель Дарья Кирилюк заявила о том, что ее избила охрана отеля в Турции, где она отдыхала с друзьями.