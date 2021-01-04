20:36, Сегодня

"Я могу дать отпор": известная актриса о том, домогались ли ее Ольга Сумская рассказала, были ли у нее романы на съемках и случались ли с ней домогательства

Известная актриса Ольга Сумская рассказала в эфире канала "Украина 24", испытывала ли она когда-то на работе харасмент.

"Мне бы хотелось почувствовать. Были такие случаи, я уже их описывала. Но я могу дать отпор. Потому что если человек имеет какую-то выгоду и хочет познакомиться, соблазнить женщину на работе — если это искреннее чувство, то есть определенные истории любви, это отношения, которые состояли на съемочных площадках. Это естественно для актеров, они встречаются, знакомятся, влюбляются. Это абсолютно нормально. А если это какая-то грязь — для чего это обсуждать", — сказала она.

Читайте также: Известная актриса назвала главную победу Украины в 2020 году

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном, Алесей Бацман и Михаилом Саакашвили о ситуации в стране 11:16, 9 декабря 2020 "Время Голованова": с Олегом Ляшко об эпидемии в Украине 11:39, 8 декабря 2020 "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о протестах на Майдане 12:11, 16 декабря 2020

Актриса рассказала, что она делала в сложных ситуациях.

"Включаешь самоконтроль. Ты же понимаешь, что если пересекаешь эту границу, это может быть рискованно для тебя как для женщины, для твоей актерской карьеры, в частности. И это неизвестно чем может закончиться. У меня никогда не было романов на съемочных площадках. Относительно кино, у меня никогда не было романов с режиссерами — и слава Богу", — сказала она.

Ранее Ольга Сумская высказалась о локдауне на новогодние праздники.