"Я могу дать отпор": известная актриса о том, домогались ли ее
Ольга Сумская рассказала, были ли у нее романы на съемках и случались ли с ней домогательства
Известная актриса Ольга Сумская рассказала в эфире канала "Украина 24", испытывала ли она когда-то на работе харасмент.
"Мне бы хотелось почувствовать. Были такие случаи, я уже их описывала. Но я могу дать отпор. Потому что если человек имеет какую-то выгоду и хочет познакомиться, соблазнить женщину на работе — если это искреннее чувство, то есть определенные истории любви, это отношения, которые состояли на съемочных площадках. Это естественно для актеров, они встречаются, знакомятся, влюбляются. Это абсолютно нормально. А если это какая-то грязь — для чего это обсуждать", — сказала она.
Читайте также: Известная актриса назвала главную победу Украины в 2020 году
Актриса рассказала, что она делала в сложных ситуациях.
"Включаешь самоконтроль. Ты же понимаешь, что если пересекаешь эту границу, это может быть рискованно для тебя как для женщины, для твоей актерской карьеры, в частности. И это неизвестно чем может закончиться. У меня никогда не было романов на съемочных площадках. Относительно кино, у меня никогда не было романов с режиссерами — и слава Богу", — сказала она.
Ранее Ольга Сумская высказалась о локдауне на новогодние праздники.