Больше всего поражает, как люди держатся — Сумская о Донбассе
Известная актриса рассказала, не страшно ли ездить на гастроли на Донбасс
Актриса Ольга Сумская рассказала в эфире канала "Украина 24", страшно ли артистам ехать на Донбасс и выступать там.
"Я об этом не думаю. Я просто хочу пообщаться с этими людьми, хочу посмотреть им в глаза, ведь им сегодня тяжелее всего живется. Меня там больше всего поражает, как люди держатся. При любых обстоятельствах они не едут из страны, как-то выживают, находят в себе силы зарабатывать копейку — я даже не знаю, как", — сказала она.
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Актриса отметила, что у многих на оккупированных территориях остались родные.
"Они едут к своим родственникам, преодолевая границы, так как в Донецке и Луганске живут их родственники. Очень многие мои коллеги имеют там родителей — и они их не видели несколько лет. Здесь много обстоятельств, но я очень болею за них. Мы с первых дней событий (войны на Донбассе - ред.) уже были на гастролях на Донбассе", — сказала она.
Ранее Ольга Сумская высказалась о локдауне на новогодние праздники.