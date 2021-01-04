16:56, Сегодня

Туризм восстанавливается — эксперт рассказал, куда можно ехать Менеджер туркомпании рассказал, какие основные направления открыты для украинцев

Туристическая сфера начинает восстанавливаться после локдауна 2020 года. Об этом рассказал менеджер туристической компании Павел Ганзевич в эфире канала "Украина 24".

"С июня, когда уже прекратился основной локдаун, туризм начал восстанавливаться. Не все страны открыты, не все открыты так, как раньше, но ключевые массовые направления, которые популярны у туристов из Украины, открыты. В первую очередь это Турция и Египет. Мы ожидаем, что с этого года начнутся направления из Европы, есть уже хорошие новости оттуда. Главное, что авиация справилась со всеми поставленными задачами в плане ограничений и требований", — сказал он.

Читайте также: Отдых после Нового года: эксперт дал советы, когда брать путевку

Эксперт ответил на вопрос, когда станет известно, куда можно отправиться в поездку.

"Авиационная отрасль уже подстроилась, все зависит от решения стран об открытии границ и от требований. Сейчас из того, что анонсируется, — Турция ввела ПЦР-тесты за 72 часа до прилета, чтобы не допустить роста заболеваемости и чтобы в основной сезон Турция снова была открыта. Также у всех операторов уже предлагаются страховки. Куда можно будет поехать - станет известно еще раньше апреля", — сказал он.

Ранее эксперт по туризму Александр Новиковский рассказал о нововведении для туроператоров.