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ДТП на новогодние праздники - в полиции озвучили жуткую статистику Также выявлено более тысячи водителей в состоянии опьянения

На новогодние праздники в Украине обострилась ситуация на дорогах, количество ДТП выросло, зафиксированы смертельные случаи.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала пресс-офицер Нацполиции Украины Марьяна Рева.

"На дорогах ситуация в последнее время действительно напряженная, также вы видели информацию об увеличении количества дорожно-транспортных происшествий. Если мы говорим о новогодне-рождественских праздниках, в этот период произошло более 1,5 тысячи ДТП. Полиция проводила рейды, проверки, следила за безопасностью дорожного движения", - рассказала представительница полиции.

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Как сообщила Рева, выявлено более тысячи водителей, которые были в состоянии опьянения - "их останавливали и штрафовали, соответственно".

"Кроме того, случались, к сожалению, смертельные ДТП. В Житомирской области 1 января утром случилась ужасная авария - три человека погибли. Также 2 января на Львовщине масштабное ДТП - к счастью, там обошлось без жертв, но 9 человек травмированы", - сказала она.

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Напомним, в Украине за 29 лет независимости в результате ДТП погибли более 174 тысяч человек, свыше 1,2 млн получили травмы. Такую статистику обнародовал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.