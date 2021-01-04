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"Салюты — огромный стресс для животных": зоопсихолог дал советы Эксперт дал советы, как снизить стресс у домашних питомцев во время праздников

Множество животных погибли или сбежали от хозяев, испугавшись новогодних фейерверков. Зоопсихолог Сергей Клочко рассказал в эфире канала "Украина 24", как взрывы петард и салютов сказываются на психике питомцев.

"Прежде всего любое животное, если оно не было обучено на такие звуки, испытывает сильнейший стресс. Он настолько сильный, что животное может погибнуть. Это видно по сообщениям со всего мира — в Италии, Аргентине гибло очень много животных, особенно страдают птицы. Домашние животные также испытывают стресс, они могут потеряться навсегда или даже погибнуть. Есть ряд животных, которые обладают тонкой психикой и легко возбудимы. Например, собаки-брахицефалы (с укороченными мордами — английские и французские бульдоги, мопсы, пекинесы), их часто авиакомпании не берут на борт, так как у них очень слабое здоровье. У них очень часто страдает сердце", — рассказал он.

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Эксперт дал советы, что делать хозяевам животных в период праздников.

"Что можно сделать прямо сейчас, ведь впереди еще Рождество и Старый Новый год. Первое: не гулять в темное время суток, а если собаку выводить на улицу, то не в ошейнике, а на шлейке, которая прочная, хорошо застегивается и собака из нее не вывернется. Ошейник дает обратную картину, он закрепляет страх у животного и оно мечется. А на шлейке намного легче его удержать. Второе: очень было бы неплохо за три-четыре дня подавать какой-то успокаивающий препарат на травах, типа "Кот-баюн". Далее, нужно сделать для животного место, где поменьше окон, все закрыто, чтобы звуки как можно меньше проникали. Если животное испуганно мечется, желательно посидеть с ним, прижать к себе и не давать бегать по квартире", — сказал он.

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