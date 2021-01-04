"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ольга Сумская

Главные темы эфира - онлайн-формат в театре и политика и шоу-бизнес

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Ольга Сумская

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостьей программы - актрисой Ольгой Сумской - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Как овладеть онлайн-форматом в театре?
  • - Можно ли в 60 лет играть Мальвину?
  • - Инстаграм и тик-ток против живого театра и искусства.
  • - Политика и шоу-бизнес. Секреты красоты, успеха и семейного счастья.

Смотрите 4 января "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Наталья Влащенко Ольга Сумская