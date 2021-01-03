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В Украине хотят запретить пластиковые пакеты — министр рассказал подробности Роман Абрамовский объяснил, какие именно пакеты собираются изъять из использования

В Украине хотят ввести штрафы за использование пластиковых пакетов. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский рассказал в эфире канала "Украина 24", какие именно пакеты будут запрещать.

"Главная идея законопроекта (о запрете использования пластиковых пакетов – ред.) – это запретить распространение на объектах розничной торговли пластиковых пакетов и заменить их биоразлагающимися пакетами, но именно биоразлагющимися", — сказал он.

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Министр объяснил, чем опасен один из видов "экологических" пакетов.

"Существующие оксобиоразлагающиеся пакеты, которые сейчас многие сети выдают за экологическую упаковку, таковыми не являются. Такие пакеты при разложении превращаются в микропластик за счет элементов, которые существуют в их составе, и еще больше вредят природе. А запрещаются на самом деле сверхлегкие пластиковые пакеты - это отходы, которые очень сложно собирать, они разлетаются, попадают в водные объекты, грунты, засоряют все вокруг", — сказал он.

Ранее бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов рассказал, чем опасны для экологии новогодние елки.