В Украине хотят запретить пластиковые пакеты — министр рассказал подробности
Роман Абрамовский объяснил, какие именно пакеты собираются изъять из использования
В Украине хотят ввести штрафы за использование пластиковых пакетов. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский рассказал в эфире канала "Украина 24", какие именно пакеты будут запрещать.
"Главная идея законопроекта (о запрете использования пластиковых пакетов – ред.) – это запретить распространение на объектах розничной торговли пластиковых пакетов и заменить их биоразлагающимися пакетами, но именно биоразлагющимися", — сказал он.
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Министр объяснил, чем опасен один из видов "экологических" пакетов.
"Существующие оксобиоразлагающиеся пакеты, которые сейчас многие сети выдают за экологическую упаковку, таковыми не являются. Такие пакеты при разложении превращаются в микропластик за счет элементов, которые существуют в их составе, и еще больше вредят природе. А запрещаются на самом деле сверхлегкие пластиковые пакеты - это отходы, которые очень сложно собирать, они разлетаются, попадают в водные объекты, грунты, засоряют все вокруг", — сказал он.
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