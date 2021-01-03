С деньгами плохо, со здоровьем хорошо: астролог рассказала, что ждет Украину

Астролог Людмила Халанская рассказала в эфире канала "Украина 24", каким будет 2021 год для всей страны.

"Для Украины 2021 год будет немного хуже, чем 20-й. Все говорят, что 20-й год такой, сякой, и COVID, и все прочее... На самом деле для нас он был достаточно стабильный. О 2021-м такого сказать нельзя. Он будет хуже, тяжелее. Финансовая сфера впервые за много лет по астрологическим показателям хуже, хотя нам всегда казалось, что уже все, дно, но на самом деле нет.

Вот в 21-м году многие показатели гороскопа Украины говорят о том, что он будет в финансовом плане тяжелым. Во всем мире он тоже будет непростым, но для нас в финансовой сфере будет наиболее тяжелым. В плане здоровья Украина будет хранима, мы не пострадаем", — сказала она.