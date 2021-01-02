Огромная проблема — эколог рассказал о вреде от новогодних елок

Егор Фирсов назвал три проблемных стороны живых новогодних елок в Украине

Огромная проблема — эколог рассказал о вреде от новогодних елок

Выброшенные после новогодних праздников елки создают на свалках проблемы. Об этом рассказал экс и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в эфире канала "Украина 24".

"Украинцы, да и люди во всем мире, делают так – они покупают елку, устанавливают ее дома, только в Киеве было куплено около 0,5 млн деревьев. Они постоят несколько недель в квартирах, и после этого их нужно выбрасывать. Это, конечно, большая проблема. Около 45 тысяч елок не были куплены, остались на рынке, их просто выкинут.

И третья проблема – утилизация. В Киеве было утилизировано около 10 тысяч елок, есть пункты утилизации, если кто хочет утилизировать, можно в интернете поискать адреса в своих районах. Но отдают на утилизацию всего лишь около 3% елок. Более 90% выбрасываются на свалки и создают большие проблемы, потому что сухие, загораются и могут привести к пожару на свалках", — рассказал он.

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По словам Фирсова, необходимо реформировать Государственное  агентство лесных ресурсов.

"В Гослесагентстве отсутствуют реформы. Представьте себе, в Украине в целом 75% всех деревьев находятся на балансе Гослесагентства, и функции этого органа – выращивание, вырубка, продажа  и охрана деревьев. Это гигантская машина, там работают десятки тысяч людей. И когда мы говорим о незаконных вырубках, в большинстве случаев они осуществляются руками агентства. Правительству надо неотложно заниматься этими реформами", — сказал он.

Ранее о вреде от выброшенных новогодних елок рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Источник Украина 24 Теги экология Новый год елка