Огромная проблема — эколог рассказал о вреде от новогодних елок

Выброшенные после новогодних праздников елки создают на свалках проблемы. Об этом рассказал экс и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в эфире канала "Украина 24".

"Украинцы, да и люди во всем мире, делают так – они покупают елку, устанавливают ее дома, только в Киеве было куплено около 0,5 млн деревьев. Они постоят несколько недель в квартирах, и после этого их нужно выбрасывать. Это, конечно, большая проблема. Около 45 тысяч елок не были куплены, остались на рынке, их просто выкинут.

И третья проблема – утилизация. В Киеве было утилизировано около 10 тысяч елок, есть пункты утилизации, если кто хочет утилизировать, можно в интернете поискать адреса в своих районах. Но отдают на утилизацию всего лишь около 3% елок. Более 90% выбрасываются на свалки и создают большие проблемы, потому что сухие, загораются и могут привести к пожару на свалках", — рассказал он.