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Есть четкая грань — нарколог рассказал об алкоголизме и кодировании Врач рассказал, в чем разница между алкоголизмом и злоупотреблением и помогает ли кодирование в лечении

Психиатр-нарколог Владислав Сова рассказал, в эфире канала "Украина 24", как определяется алкогольная зависимость у человека.

"Вопрос не в крепости напитков. Вопрос в количестве напитка, его качестве, функциональном состоянии организма конкретного человека, который принял решение употреблять алкоголь, неважно, новогодний это праздник, Рождество или любой другой день. Риски одни – интоксикация и последующее тяжелое состояние похмелья, острая алкогольная интоксикация, обострение хронических заболеваний на фоне злоупотребления. Можно провести очень четкую грань между алкогольной зависимостью как таковой, установленным диагнозом, и употреблением алкоголя или злоупотреблением. Если мы говорим о человеке, у которого сформирована алкогольная зависимость и есть диагноз "алкоголизм", то для него алкоголь исключен всегда. Если же мы говорим об условно здоровом человеке, то уже выбор качества и количества спиртного – индивидуальный подбор, но последствия при злоупотреблении всегда одинаковы – интоксикация, поражение работы центральной нервной системы, поражение органов, отвечающих за переработку алкоголя", — сказал он.

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Также эксперт рассказал, в каких случаях помогает кодировка от алкоголизма.

"У нас в стране используют методики кодировки по методу Довженко либо другие процедуры, блокирующие возможность употребления алкоголя, как панацею. Это не так. Любая процедура должна быть индивидуально ориентирована, подбираться под конкретного пациента, исходя из его состояния, только тогда эта методика как дополнительная становится эффективной. Если рассматривать блокировку как панацею и единственный вариант, она слабо работает, и поэтому часто люди разочаровываются в этих процедурах", — сказал он.

Ранее независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач рассказал, как не купить поддельное спиртное.