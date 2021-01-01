Страшная проблема для Украины – эколог о выброшенных новогодних елках
В Украине отсутствует система утилизации елок, выброшенные деревья загрязняют окружающую среду
Утилизация праздничных елок после Нового года является огромной проблемой для экологии Украины.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.
"Путь утилизации проходят не все купленные елки, в большей степени значительная часть елок попадает на свалки. В Киеве в прошлом году было 14 тыс. утилизировано, а продано, по приблизительным данным, более 500 тыс. елок. Елки на свалках просто загрязняют окружающую среду, потом их несанкционированно сжигают, это страшная проблема для Украины", - рассказала эколог.
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Тимочко отметила, что в Киеве пробуют проводить утилизацию елок.
"Те елки, которые попадают на пункты, измельчаются и используют, это очень важная процедура. Щепа от елок хранится очень долго, ею укрывают лунки деревьев в городе, которые страдают от выбросов автотранспорта. Это в значительной степени защищает растения, предохраняет от высыхания, удерживает влагу", - пояснила она.
Однако, по словам Тимочко, такой системы в масштабах всей Украины не существует.
"Очень большой разрыв между вырубкой миллионов живых деревьев и минимальным количеством утилизированных, между срубленными и привезенными в города и купленными. По Киеву в прошлом году мы зарегистрировали более 45 тыс. некупленных деревьев. Это очень тревожит экологов, нам нужно изменить отношение к использованию живых деревьев", - заявила эколог.
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Ранее заместитель начальника Государственной экологической инспекции столичного округа Владимир Каминский в эфире канала "Украина 24" рассказал, как наказывают продавцов незаконных елок.