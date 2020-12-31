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Люди снова начнут путешествовать - астролог рассказал, к кому будет благосклонен 2021 год По мнению Влада Росса, уходящий год Крысы с нумерологической точки зрения был критическим

Астролог Влад Росс в эфире канала "Украина 24" рассказал, чего ждать от 2021 года некоторым знакам Зодиака. Он отметил, что уходящий год с нумерологической точки зрения был критическим.

"Наступает год серебряного, металлического белого Быка, и просто замечательно, что все-таки уходит этот год Крысы, где мы сидели по норам, боялись людей, переносили заразу. Критическая с точки зрения нумерологии четверка – 2020 – заканчивается. Цифра 4 – это заточение, нас все время в чем-то ограничивали, какие-то сложные ситуации в этом году возникали. И, наоборот, 2021 дает пятерку. 5 – это цифра отличия, это цифра успеха, свободы. К середине года начнут открываться границы, я абсолютно уверен и верю в то, что многие из нас, которые соскучились по Франции, Италии, Испании, начнут путешествовать", - сказал Росс.

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По мнению астролога, 2021 год будет более всего удачен для тех, кто родился под знаком Водолея.

"В фаворе, в эксклюзивном состоянии больших возможностей – это, конечно, Водолеи. Юпитер – символ большого счастья, планета королей, звездности, успеха входит в этот знак Зодиака вместе с Сатурном. А Сатурн управляет Водолеем и дает возможность достигать самых больших и значительных высот – достижений в карьере, деятельности. Для Водолеев открываются 20 лет возможности реализации своей судьбы и перепрограммирования своей сущности и карьеры", - сказал Росс.

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Также 2021 год будет удачен и для других знаков воздуха.

"Благоприятны и другие знаки воздуха – Весы, Близнецы, вам всем будет фартить, особенно Весам в азартных играх, лотерее, любви и рождении детей. Для Близнецов могут открываться поездки, дальние путешествия, эмиграция", - сказал Росс.

Ранее в эфире канала "Украина 24" астролог Анна Карпеева рассказала, каким будет наступающий 2021 год и закончится ли пандемия коронавируса.