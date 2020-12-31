Отдых после Нового года: эксперт дал советы, когда брать путевку

Менеджер турагентства рассказал, когда будут скидки на туры

Отдых после Нового года: эксперт дал советы, когда брать путевку

Куда украинцы едут отдыхать на Новый год, рассказал менеджер туристической компании Павел Ганзевич в эфире канала "Украина 24".

"Конечно же, 31-го числа люди еще летят, хотя большинство рейсов было осуществлено утром, люди улетали и в Египет, и в Эмираты. Этот год был для туризма достаточно специфичным, 13 марта можно даже назвать черной пятницей в туризме, когда остановили полеты и сказали, чтобы всех туристов срочно вернули, вплоть до июля организованные поездки не осуществлялись, полеты были запрещены.

Но, слава богу, с июля полеты возобновились, люди соскучились по отдыху, и первой страной, куда все рванули, была Турция. Сейчас пальму первенства удерживают Египет и Эмираты, экзотические страны в этом году тоже дали прирост, Мальдивы и Доминикана позволили туристам провести холода там", — рассказал он.

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Эксперт дал совет, когда лучше поехать отдыхать, если не успели на новогодние праздники.

"В этом году ввиду того, что нас ожидает локдаун, на январь активно раскупаются путевки, раньше 10-го числа предложений туров нет, основные направления закрыты и проданы. Вторая половина января является достаточно дисконтной, это так называемый период горящих туров, операторы снижают цены.

Мы рекомендуем тем, кто не успел, вторую половину января и февраль. Локдаун не коснулся перелетов и разрешений на выезд, туроператоры и агентства организованы, работают с лабораториями, чтобы туристам было удобно и недорого сдавать тесты, введены дополнительные страховки", — сказал он.

Ранее директор турагентства Юрий Дереш рассказал, какие туристические направления популярны у украинцев во время карантина.

Источник Украина 24 Теги карантин туризм Новый год