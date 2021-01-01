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Ведущие "Украина 24" и новостей "Сегодня" спели "Щедрик" вместе с известным музыкантом Съемки проходили под открытым небом на территории Национального заповедника «София Киевская»

Ведущие "Украины 24" и новостей "Сегодня" подготовили сюрприз для зрителей. В эфире нашего телеканала - всемирно известный "Щедрик". Вместе с ведущими его исполняет известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

"Композицию выбрали неслучайно: украинский «Щедрик» звучит на всех континентах и является всемирно известным символом новогодних праздников", – рассказал ранее генеральный продюсер контента «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Напомним, съемки проходили под открытым небом на территории Национального заповедника «София Киевская». Выбор локации тоже символический, ведь именно Софийский собор (Софию Киевскую) считают архитектурной душой Украины.