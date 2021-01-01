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"Думайте о перспективах": прогноз на 2021 год от нумеролога Как узнать свое персональное число и выяснить, что принесет следующий год

Что ожидает нас в новом 2021 году, можно определить по дате рождения. Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" нумеролог Людмила Савина.

"Год обещает быть хорошим для всех нас, все зависит от того, как вы к нему отнесетесь. Сейчас я вам расскажу, что с точки зрения нумерологии ждет каждого из вас. Первое, что нужно знать, это то, что мы живем девятилетними циклами, и в зависимости от этого каждый из нас живет в своем персональном году. Для того чтобы посчитать, каким будет 2021 год, достаточно знать день и месяц рождения человека. При этом вы должны день и месяц сложить и привести к однозначному числу. Например, ваш день рождения 29.05, значит нужно 2+9+5, будет 16, 1+6 будет 7. Получается личное число 7", — рассказала она.

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Савина рассказала, у каких цифр какое значение в 2021 году.

"Каким будет 2021 год с числами, которые вы посчитали? Для людей с личным числом 1 этот год будет шестым персональным: 2021 год в сумме дает пятерку, если вы личное число 1 прибавите к 5, будет 6. Это замечательный год во всех отношениях, и если вы планировали решить вопрос личной жизни, карьеры, то это идеальный год. Он также предполагает, что вы можете решить те вопросы, которые не решили в прошлом году, например, все, что связано с инвестициями, вложением денег, открытием бизнеса. Желательно в 2021 году для тех, у кого это шестой персональный год, не использовать для себя январь и октябрь, они негативные. Для тех, кого личное число 2, год будет сложный, он не предполагает карьерного роста, плановых приобретений, для женщин – беременности. Для тех, у кого личное число 3, год будет хороший, надо приготовиться использовать его по максимуму, хорошо для женщин, которые по каким-то причинам не могли забеременеть. 4 – завершающий год, если наметили какие-то планы, лучше этого не делать, лучше завершить старое. Число 5 – у вас будет первый год 9-летнего цикла, к чему душа лежит, то и начинайте, можно делать все, что вы решите", — сказала она.

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Нумеролог рассказала, что ожидает в новом году всю Украину.

"В Украине будет первый год цикла, желательно подумать о перспективах, двигаться в том направлении, в котором Украина видит себя процветающей. Желаю всем в этом году счастья, желаю, чтобы вы встретили год на позитивной ноте и вошли в состояние счастья. Все невзгоды только в нашем подсознании, уйдем от них – и будет счастье", — сказала она.

Ранее украинские политики поздравили украинцев с Новым 2021 годом.