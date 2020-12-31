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"Каждую неделю минимум две мутации": врач рассказал, поможет ли вакцина от COVID-19 Инфекционист сопоставил мутации коронавируса с новыми штаммами гриппа

Вакцина поможет от мутировавшего коронавируса. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" инфекционист Владимир Курпита.

"Думаю, лучше всего коронавирус сопоставить с гриппом, поскольку ежегодно в Украину и остальной мир приходят новые штаммы, и мы к этому привыкли. Ситуация заключается в том, что пока что нет таких предпосылок, чтобы говорить, что вакцина будет неэффективна. Все производители вакцины сказали, что их вакцина будет действовать даже при условии тех мутаций, которые зарегистрированы. Но действительно, практически каждую неделю имеем минимум две мутации, которые официально регистрируются. А в общей базе сейчас находятся 300 тысяч разных штаммов вируса, которые присутствуют в разных странах. В том числе там есть данные из Украины, их около 20", — сказал он.

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Также врач рассказал, сможет ли Украина обеспечить хранение вакцины при нужной температуре.

"Китайская вакцина не требует таких жестких условий хранения, эти условия есть в Украине. Госпредприятие "Укрвакцина" обеспечивает хранение, транспортировку всех вакцин. Если говорить о вакцине Pfizer, где требование хранения до минус 70 градусов, сейчас проведены переговоры с частной компанией, которая имеет опыт доставки вакцины в Турцию, и она может обеспечивать тот минимум, который Pfizer будет готов предоставить Украине", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что заключен контракт с китайским производителем вакцины от коронавируса, и сообщил, когда она попадет в Украину.