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"Каждый играет важную роль": Шмыгаль поздравил украинцев с Новым годом Премьер-министр высказал свои пожелания украинцам в наступающем 2021 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил украинцев с наступающим 2021 годом в видеообращении, которое транслировал телеканал "Украина 24".

"Дорогие украинцы! Искренне поздравляю с Рождеством Христовым и Новым годом! В празднично-зимнее время мы особенно ценим домашний уют и семейное тепло. Мы ждем новогодних праздников, чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание. Поблагодарить тех, кто защищает нашу страну на фронте и спасает жизни в больницах, учит наших детей в школах и защищает нас от опасности", — сказал он.

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Премьер напомнил, что в следующем году Украина будет праздновать круглую дату независимости, и пожелал украинцам здоровья и вдохновения.

"В следующем году мы отмечаем тридцатую годовщину Украинской Независимости. Помните: каждый из нас играет важную роль в изменении нашего государства к лучшему. Пусть чистая, непоколебимая вера в воплощение заветных желаний дает вам сил и вдохновения на новые свершения в течение всего 2021 года. Желаю каждому украинцу — и маленькому, и взрослому — в Новом году счастья и достатка, согласия и благодати, здоровья и мирного неба над головой. С Новым годом и Рождеством Христовым!" — сказал он.

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