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Прогноз на 2021 год — астролог рассказала, когда закончится пандемия COVID-19 Каким будет 2021 год и победит ли человечество коронавирус

Каким будет наступающий 2021 год и закончится ли пандемия коронавируса, рассказала астролог Анна Карпеева в эфире канала "Украина 24".

"Все дело в том, как планеты будут ходить в следующем году. Всех интересует вопрос пандемии, когда снимут ограничения и мы будем свободно перемещаться. Это будет только летом, и легче станет осенью, мы каким-то образом на пандемию повлияем и она закончится", — сказала она.

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По словам астролога, в наступающем году люди будут больше объединяться в какие-либо группы или образования.

"Если говорить о 2021 году в целом - он будет относительно спокойным, ничего резкого не произойдет. Мы будем продолжать, как в 2020 году, пытаться повлиять на коронавирус. А вообще - будет ощущение перехода в новый мир, а новый мир будет связан с объединениями. Известно, что сейчас Великобритания выходит из Евросоюза, но в 2021 году будут новые объединения, партии, что-то новое", — сказала она.

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