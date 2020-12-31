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Путин не вернет Донбасс: журналистка дала печальный прогноз по переговорам с Россией Алеся Бацман рассказала о красных линиях российского президента

Президент России Владимир Путин не готов возвращать Донбасс на условиях Украины. Об этом заявила журналистка Алеся Бацман в эфире канала "Украина 24".

"Когда на Нормандской встрече в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин посмотрели друг другу в глаза, обозначились два главных принципиальных вопроса, против которых Украина пойти не может. Пункт первый: это то, что сначала украинская армия выходит на границу, а потом мы проводим выборы. Пункт второй: мы не будем вносить в Конституцию изменения по особому статусу. Эти красные линии так же были принципиальны для Путина, почему они ни о чем не договорились", — сказала она.

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По словам Бацман, на данный момент нет способов повлиять на позицию России.

"Путин настаивает и продолжает настаивать на том, что "у вас есть Минские договоренности, по ним продолжайте ехать". А они изначально мертворожденные, по ним никуда не уедешь, там тупик. Как бы это плохо ни звучало – у нас нет никаких предпосылок для того, чтобы сказать, что Путин готов на наших условиях возвращать Донбасс. На своих – да, тем более, что ему и часть санкций снимут… Пока нет надежды на то, что Америка при новой администрации будет врубать такие санкции для России, которые реально станут для нее очень болезненными", — сказала она.

Ранее экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия не готова к прекращению войны на Донбассе.