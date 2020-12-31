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Россия не готова к прекращению войны — экс-замминистра о Донбассе Георгий Тука рассказал, при каких условиях ситуация на Донбассе может радикально измениться

Есть только два условия для того, чтобы ситуация на Донбассе сдвинулась с мертвой точки. Об этом заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Украина 24".

"Надеяться на то, что что-то радикально изменится – нужно, чтобы произошли изменения в первую очередь либо в Украине, и мы согласились с теми требованиями, которые выдвигает Россия, либо чтобы изменения произошли в политикуме Российской Федерации, которая является инициатором этой войны, конфликта и оккупации", — сказал он.

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По словам Туки, Россия пока не собирается прекращать войну на востоке Украины.

"Я не вижу никаких предпосылок, чтобы утверждать, что Россия устала от войны, как это в очередной раз пытается сказать Арестович (советник украинской делегации в ТКГ — ред.). Заявление, что Путин уже устал, он стопроцентно решил оставить Донбасс, авторства того самого Арестовича, — 2016 года! Это говорит о качестве эксперта. Никаких предпосылок для такого шага сегодня в России не существует. Готова ли Украина смириться с тем, что происходит такой статус-кво – аннексия Крыма, оккупация Донбасса? Часть населения, возможно, готова, но я принадлежу к той части, которая при любых обстоятельствах на это не согласится и не даст власти сделать шаги, чтобы законсервировать этот статус", — сказал он.

Ранее Георгий Тука объяснил, что не так с усилением карантина в Украине.