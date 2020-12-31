"Деньги и статус – не главное": Ляшко поздравил украинцев с Новым годом
Самое важное – это здоровье, отметил политик
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" поздравил украинцев с наступающим Новым годом.
"Мы в 2020 году поняли, что ни деньги, ни статус, мандаты, ни квартиры, ни машины, ни остальное не имеют значения, самое важное – это здоровье. На "Титанике" тоже все имели деньги и остальное, только у них не было удачи. Я желаю каждому удачи и здоровья в 2021 году и навсегда", - заявил политик.
Читайте также: Новый год и коронавирус: Ляшко дал серьезный совет украинцам
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как украсил дом к новогодним праздникам.