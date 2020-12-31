"Деньги и статус – не главное": Ляшко поздравил украинцев с Новым годом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" поздравил украинцев с наступающим Новым годом.

"Мы в 2020 году поняли, что ни деньги, ни статус, мандаты, ни квартиры, ни машины, ни остальное не имеют значения, самое важное – это здоровье. На "Титанике" тоже все имели деньги и остальное, только у них не было удачи. Я желаю каждому удачи и здоровья в 2021 году и навсегда", - заявил политик.