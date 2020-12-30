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Ведущие "Украина 24" и новостей "Сегодня" вместе с Тарасом Тополей исполнили "Щедрик" Праздничный ролик зрители увидят в эфире телеканала «Украина 24» в новогоднюю ночь после полуночи

По случаю грядущих праздников ведущие «Новостной Группы Украина» и солист группы «Антитела» Тарас Тополя вместе защедровали для зрителей. Звезды исполнили всемирно известную композицию «Щедрик».

«Команда «Новостной Группы Украина» ценит культурное наследие и специально к новогодним праздникам подготовила эксклюзивный музыкальный сюрприз. Все ведущие новостей, информационно-развлекательных, авторских проектов канала «Украина 24», ведущие новостей «Сегодня» и солист группы «Антитела» Тарас Тополя вместе спели «Щедрик» для любимых зрителей. Народная песня в оригинальной интерпретации звезд прозвучит в новогоднюю ночь и создаст праздничное настроение в каждом доме. Композицию выбрали неслучайно: украинский «Щедрик» звучит на всех континентах и является всемирно известным символом новогодних праздников», – рассказал генеральный продюсер контента «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

Съемки проходили под открытым небом на территории Национального заповедника «София Киевская». Выбор локации тоже символический, ведь именно Софийский собор (Софию Киевскую) считают архитектурной душой Украины.

Не пропустите праздничный «Щедрик» в исполнении ведущих и солиста группы «Антитела» 31 декабря после полуночи в эфире телеканала «Украина 24»!