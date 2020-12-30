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Землетрясение в Хорватии повредило тюрьму с двумя украинцами: подробности от посла Спасательные работы продолжаются, конечной информации о последствиях землетрясений нет, заявил посол

Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в эфире телеканала «Украина 24» рассказал подробности землетрясений в Хорватии и пострадали ли украинцы.

«МВД подтверждает семь летальных случаев, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 20 в больнице с легкими травмами. Продолжаются спасательные работы в Петрине, который больше всего пострадал от землетрясения. Сегодня в центральной Хорватии зафиксирована очередная серия толчков, которые достигли 4,6-4,9 балла. За период со вчера зафиксировано 38 толчков различной силы», - заявил посол.

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Он подчеркнул, что посольство находится в тесном контакте с гражданами Украины в Хорватии, обращений от них по поводу землетрясений не было.

«Был один телефонный звонок - мать беспокоилась за своего сына, который находится в тюрьме в Сисаке. В результате землетрясения эта тюрьма получила повреждения здания, где, в частности, находились двое украинцев, но всех заключенных временно транспортировали в тюрьму в Загребе. По информации сотрудников тюрьмы, украинцы не пострадали, но их осмотрит врач, и они смогут связаться с родными. Сейчас спасательные работы продолжаются. Пока конечной информации о последствиях землетрясений нет», - отметил Кирилич.

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Ранее в Турции город Измир пострадал от сильного землетрясения. Глава объединения украинцев Измира Елена Озбек в эфире канала "Украина 24" рассказала подробности стихийного бедствия.