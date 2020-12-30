11:35, Сегодня

Новости "Сегодня" и канал "Украина" готовят рекордный праздничный спецэфир "Итоги года" Впервые на отечественном ТВ сразу 15 ведущих проведут прямой эфир и установят национальный рекорд

30 декабря канал «Украина» покажет масштабный итоговый выпуск новостей, посвященный окончанию 2020-го. Это особый эфир для телеканала и отечественного ТВ, поскольку его проведет рекордное количество ведущих.

«Накануне Нового года сразу 15 любимых ведущих встретятся в прямом эфире, чтобы вместе со зрителями провести год и поделиться достижениями 2020-го. На пяти локациях инновационной студии 360 ° будут работать все ведущие новостей «Сегодня», утреннего шоу «Утро с Украиной», ведущий «Говорит Украина» Алексей Суханов и ведущая программы «Звездный путь» Алена Винницкая. Звезды расскажут о вызовах, достижениях канала и проектов, проанализируют, как пандемия повлияла на мир и научила людей жить по-другому. К спецэфиру присоединится и ведущая «СЕГОДНЯ Вечером» на телеканале «Украина 24» Екатерина Федотенко. Вместе с командой она развернет студию прямо на Софийской площади, откуда сделает прямые включения и вживую подытожит главные события 2020-го. Учитывая масштаб проекта, телеканал установит рекорд. Мы решились на смелый информационный эксперимент, и впервые в Украине прямой эфир проведет такое количество ведущих», – рассказал генеральный продюсер контента «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

За кулисами за всем будут следить эксперты, которые сразу после эфира зафиксируют достижение канала в «Книге рекордов Украины».

Не пропустите праздничный спецэфир «Итоги года»! 30 декабря в 19:00 в эфире телеканала «Украина» зрителей ждут: Анатолий Анатолич, Мария Мельник, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Алексей Суханов, Алена Винницкая, Олег Панюта, Ольга Грицик, Марина Кухар, Анна Панова, Елена Кот, Виталий Школьный, Максим Сикора, Игорь Пупков и Екатерина Федотенко. Узнавайте первыми о самом важном и станьте частью нового национального рекорда!