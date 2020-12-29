22:18, Сегодня

"Это не домашняя заготовка": Гордон объяснил знаменитую шутку про Обаму Журналист признался, что шутит подобным образом уже не впервые

Известный журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал курьезный эпизод во время интервью с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, ставший популярным интернет-мемом.

"Сейчас меня спрашивают о ставшем знаменитом меме во время интервью с Михаилом Ходорковским, когда я спросил у него – как вы сидели? Он сказал "барак", и пауза, а я говорю "Обама". Ну а что еще можно ответить?" – сказал журналист.

Читайте также: Гордон рассказал, как Кернес реагировал на "сепара"

Гордон заверил, что эта шутка не была домашней заготовкой.

"У меня много таких моментов есть, сейчас присылают мои интервью 8-летней давности, с Отаром Кушанашвили, он мне говорит "закладывать за воротник", а я ему тут же говорю "Заворотнюк". Это непроизвольно возникает, но дело не в том, что у меня какое-то особое чувство юмора или оно вообще есть", – сказал он.

Читайте также: Такого не позволял себе никто - Гордон рассказал, как обругал Путина на всю Россию

Как пояснил Гордон, для него интервью всегда является "нелегкой прогулкой" и "сложнейшей психологической работой".

"Это поединок, когда тебе нужно держать своего собеседника в тонусе, но он не может постоянно быть в накале. Ходорковский рассказывал о тюрьме, страшное дело – 10 лет отсидеть самому богатому человеку России. Иногда нужна какая-то шутка, которая переключит его и позволит немного привести синусоиду беседы в надлежащее состояние. Ну, получилось, разошлось на мемы, фантастика, я и представить себе не мог. Это мем года уже в русскоязычном пространстве", - отметил журналист.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что хочет взять интервью у российского оппозиционного политика Алексея Навального.