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Не бывает просто "лососевой икры" - эксперт посоветовала, на что обратить внимание Декан факультета пищевых технологий советует не покупать красную икру, "произведенную в Белой Церкви"

Декан факультета пищевых технологий Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко в эфире канала "Украина 24" посоветовала, на что обратить внимание при покупке красной икры к новогоднему столу и колбасы для салата.

"Когда вы выбираете красную икру, нужно, чтобы там обязательно было указано, из какой рыбы она сделана, не просто "лососевая икра зернистая". Если не будет, что там кета, горбуша, нерка или форель, то уже какая-то фальсификация. Нет просто "лососевой икры", есть икра из определенной рыбы", - сказала эксперт.

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Баль-Прилипко посоветовала обращать внимание на то, какие консерванты использованы.

"Также надо смотреть по маркировке, лучше, чтобы там было написано "икра, соль", если консервант – то бензоат натрия или бензойная кислота, то есть Е200 или Е400. Но если будет написано "Е237" - это серьезный консервант, канцероген, который запрещен в других странах, но почему-то не запрещен в Украине. Лучше не брать", - сказала Баль-Прилипко.

По ее словам, по срокам хранения и фасовки можно вычислить - свежая икра упакована или мороженая.

"Также обратите внимание, что если срок хранения при минус 2-6 в пределах до полугода - это икра без консервантов. Если видите, что срок хранения 8-12 месяцев – то там есть консерванты. Лучше, чтобы икра была фасована тогда, когда идет вылов – это от мая до октября или ноября, если позже, то икра мороженая", - сказала эксперт.

Баль-Прилипко отметила, что качественная икра не может стоить дешево.

"Помните, что икра должна стоить дорого - 300-400 грн за 100 грамм, лучше в стекле. Можно даже взять икру на вес, но она должна быть такая плотная, что когда вы перевернете банку, она не высыпается, хорошего оранжевого цвета. Обращайте внимание на производителя, чтобы это не была какая-нибудь Белая Церковь. Если там где-то, то это мороженый продукт, он будет стоить значительно дешевле", - сказала декан.

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Также Баль-Прилипко посоветовала, как выбирать вареную колбасу.

"Когда мы говорим о колбасе, помните, что если берете "Докторскую" высшего сорта на салат, срок ее хранения без вакуумной упаковки в натуральной оболочке - трое суток. Лучше тогда брать упакованную, с указанием срока хранения. Вареные мясо и продукты очень быстро портятся, и салат надо делать "сегодня на сегодня", съесть в пределах одних суток", - сказала Баль-Прилипко.

Напомним, ранее диетолог Александр Кущ в эфире телеканала "Украина 24" дал советы правильного питания во время новогоднего застолья.