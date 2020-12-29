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Новогодние спецвыпуски "Народ против" и "ТОК-ШОУ №1" на канале "Украина 24" В 20:00 начнется новогодний эфир программы «Народ против». Новогоднюю эстафету продолжит Василий Голованов

31 декабря на общенациональном канале «Украина 24» выйдут новогодние спецвыпуски авторских проектов — «Народ против» и «ТОК-ШОУ №1».

В 20:00 начнется новогодний эфир программы «Народ против», в котором ведущая Наташа Влащенко подведет итоги 2020-го вместе со звездными гостями. Будет много неожиданных поворотов и важных обсуждений.

Среди приглашенных гостей — Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Олег Ляшко, Михаил Добкин, Александр Скичко и другие.

Новогоднюю эстафету продолжит Василий Голованов. Ведущий соберет известных артистов и политиков в спецвыпуске «ТОК-ШОУ №1», чтобы с юмором вспомнить все важные события уходящего года. И все это без политики. Только хорошее настроение и положительные эмоции.

Ирина Билык, Михаил Поплавский, TAYANNA, Виталий Козловский и другие звезды украинского шоу-бизнеса будут выступать в «ТОК-ШОУ №1», чтобы порадовать вас своим творчеством.

Изюминкой спецвыпуска станет вручение эксклюзивных номинаций. Зрители узнают, кто наиболее отличился драками и чрезмерным пиаром. Также Василий Голованов вручит особую награду — «Герой года».

Не пропустите 31 декабря «Народ против» и «ТОК-ШОУ №1», которые сделают ваше новогоднее настроение незабываемым.