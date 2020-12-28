Погода зимой: синоптик рассказал, ждать ли морозов и снега

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни и во время новогодних праздников, рассказал народный синоптик Леонид Деркач в эфире канала "Украина 24".

"Очень сложно сказать по поводу снега. Мои прогнозы привязаны к точке наблюдения, чем ближе к ней, тем и прогноз точнее. Поэтому я могу точно сказать, что на западе Украины снега точно не будет. Возможно, где-то на крайнем востоке немножко нападает, но это маловероятно. Что касается Карпат, то чем выше, тем холоднее, и соответственно, осадки там возможны в виде снега, это однозначно", — сказал он.

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Синоптик ответил на вопрос, придут ли морозы.

"На сильные зимние морозы не стоит сильно надеяться. Будет пара похолоданий, два-три периода в январе, по моему прогнозу. Первое начнется в конце первой декады, в середине второй также будет небольшое похолодание. Но не ждите больших морозов и супер-зимы.

Январь еще будет с небольшими морозами, февраль будет теплее. А в начале марта немного задержится зима", — сказал он.