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В Минздраве рассказали, стоит ли рассчитывать на украинскую вакцину от COVID-19 Виктор Ляшко рассказал, как идет работа над вакциной от коронавируса в Украине

О том, стоит ли рассчитывать на отечественную вакцину от коронавируса, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Ведутся работы (по созданию отечественной вакцины - ред.), в настоящее время ведутся работы, мы координируем определенный процесс, чтобы выпустить... я бы не сказал, что мы уже ведем разработку вакцины — ведется работа по разработке вакционкандидата. В лабораторных модельных условиях этот кандидат показывает результат. Теперь надо выпустить хотя бы первые сто пробников. Этим занимается частная организация, которая сейчас договаривается с нашими заводами-производителями, которые могут произвести вакцину, о производстве первых пробных партий. Заводы-производители получают материал и ждут публикаций в научно признанных журналах, потому что есть специфика производства вакцин, а также всех лекарственных средств против ковида", — сказал он.

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По словам Ляшко, для борьбы с текущей эпидемией не стоит полагаться на разработку украинской вакцины.

"Это была такая глобальная договоренность, что каждый, кто начинает исследования, открывает абсолютно все данные, которые у него есть, приглашает экспертов ВОЗ, и ведется оценка, чтобы понимать целесообразность дальнейшей разработки, ее эффективность и возможность привлечения дополнительных инвестиций, поскольку это решение глобальной проблемы. Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией, эпидемией — я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос", — сказал он.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда Украина начнет возвращаться к привычной жизни после эпидемии коронавируса.