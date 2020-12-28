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Будет пять этапов вакцинации — в Минздраве рассказали подробности Виктор Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь

Об этапах вакцинации от коронавируса в Украине рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Наш национальный план прививок против COVID предполагает, что мы начинаем тестирование с января, и завершаем его в марте 2022 года, за этот период мы охватим двумя дозами прививки 23 млн человек", — сказал он.

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Ляшко рассказал, кого и на каких этапах будут вакцинировать.

"У нас есть 5 этапов, в каждом этапе есть раунды — провакцинировали, например, первых медработников, это первая группа. Второй план — военнослужащие, работающие на Востоке. Третье — социальные учреждения, в которых ухаживают за пожилыми людьми. Следующая группа — люди старше 60 лет, в первую очередь люди с сопутствующими хроническими патологиями", — сказал он.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда Украина начнет возвращаться к привычной жизни после эпидемии коронавируса.