Будет пять этапов вакцинации — в Минздраве рассказали подробности
Виктор Ляшко рассказал, кого будут вакцинировать от коронавируса в первую очередь
Об этапах вакцинации от коронавируса в Украине рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".
"Наш национальный план прививок против COVID предполагает, что мы начинаем тестирование с января, и завершаем его в марте 2022 года, за этот период мы охватим двумя дозами прививки 23 млн человек", — сказал он.
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Ляшко рассказал, кого и на каких этапах будут вакцинировать.
"У нас есть 5 этапов, в каждом этапе есть раунды — провакцинировали, например, первых медработников, это первая группа. Второй план — военнослужащие, работающие на Востоке. Третье — социальные учреждения, в которых ухаживают за пожилыми людьми. Следующая группа — люди старше 60 лет, в первую очередь люди с сопутствующими хроническими патологиями", — сказал он.
Ранее Виктор Ляшко рассказал, когда Украина начнет возвращаться к привычной жизни после эпидемии коронавируса.