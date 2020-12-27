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Украина нашла решение проблемы с вакциной — Ляшко рассказал детали Виктор Ляшко рассказал, как Украина будет транспортировать и хранить вакцину от COVID-19

Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями — и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов", — рассказал он.

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Ляшко объяснил, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

"Здесь какая логика: вакцина прилетает на самолете, из машины на склад мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружают в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт вакцинации, и в пункте вакцинацииона может храниться 5 дней при температуре +2... 8 градусов", — сказал он.

Ранее руководитель национальной программы иммунизации Александр Заика рассказал о двух путях, которыми Украина может получить вакцину от коронавируса.