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Подарок на Новый год: дизайнер озвучила две интересные идеи Что можно положить под елку в подарок близким людям на Новый год

Подарки на Новый Год не обязательно должны быть определенного цвета, который считается цветом года. Об этом заявила дизайнер Юлия Захаренко в эфире канала "Украина 24".

"Я в этом плане абсолютно не суеверна. Я думаю: кто во что верит — так оно и будет. Кто не верит в то, что красным цветом надо отгонять быка, то и не надо, ничего с ними не случится", - сказала она.

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Дизайнер поделилась идеями, что можно положить под праздничную елку.

"Чтобы удивить подарком на этот Новый год, я для себя отметила два направления, которые можно легко сделать своими руками — это сумки, чехлы для мобильных телефонов и других гаджетов, если вы умеете вязать, вышивать, то очень актуален такой подарок. А вторым направлением является так называемый подарок "хюгге бокс" — подарок, который вы формируете для друзей, родных. Это достаточно индивидуальный подарок, потому что вы его сами наполняете различными безделушками, которые несут ценность самому человеку, вы должны знать его предпочтения, так как этот бокс состоит из мелких деталей, но они должны быть уютными, родными, близкими человеку, которому вы его дарите. Это довольно эмоциональный и приятный подарок", — сказала она.

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