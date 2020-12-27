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"Идеальные условия для распространения вируса": врач назвала рискованные места Врач рассказала об опасности посещения ресторанов во время эпидемии

Украинцам следует отказаться от посещения ресторанов во время эпидемии коронавируса. Об этом заявила врач-пульмунолог Светлана Гук в эфире канала "Украина 24".

"Рестораны я считаю тем необязательным элементом, которым мы могли бы пожертвовать, заботясь об обществе и состоянии медицинской системы. Ресторан — это не первая линия необходимости. Тем более, что люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают — это идеальные условия для распространения вируса", — сказала она.

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По словам врача, пойти в ресторан опаснее, чем в супермаркет.

"Даже если вы зайдете в супермаркет в масочке и ни с кем не будете говорить, у вас будет меньше риск заболеть, чем вы пойдете в ресторан на 5 минуточек, где очень плохая вентиляция, закрыты окна, и наоборот, работает кондиционер и созданы специфические потоки воздуха, которые могут как раз усиливать коронавирус", — пояснила она.

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