15:27, Сегодня

Украина сама защититься не может — Шустер назвал единственный способ Журналист Савик Шустер рассказал, к чему в первую очередь должна стремиться Украина

Для Украины важно вступить в НАТО, заявил журналист Савик Шустер в эфире канала "Украина 24".

"Моя позиция — для Украины важнее быть членом НАТО, чем членом ЕС. Потому что Украина поняла, что сама себя защитить не может. Между прочим, ни одна страна не может. И союз с НАТО – это серьезно, это снимает много проблем, это общая оборона, по большому счету – один за всех и все за одного. Что касается ЕС, надо понять, какую структуру экономики Украина желает создать. Я до сих пор не понимаю, какую экономическую модель Украина пытается выстроить. Да, есть сельское хозяйство, а дальше? IT-сектор, а дальше?" — сказал он.

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Шустер отметил, что Украина должна что-то предложить, чтобы ее позвали куда-либо.

"Когда Украина станет конкурентоспособной, тогда ее примут в любой союз. Но пока она не конкурентоспособная. Тут в отличие от Крыма и Донбасса… вернутся они, если Украина будет успешной? Не уверен. От того нацизма и сталинизма, который сейчас царит в так называемом ОРДЛО, может быть и убегут. Но кто уже убежал, тот убежал. А Украину возьмут в ЕС или другой союз, если она будет конкурентоспособной, если она будет реально предлагать что-то", — сказал он.

Ранее Савик Шустер назвал неожиданную пользу для Украины от эпидемии коронавируса.