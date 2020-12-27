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Крабовые палочки лучше другого популярного продукта: в Минздраве удивили заявлением Можно ли есть популярный на праздничных застольях продукт

О том, безопасно ли есть крабовые палочки, рассказала специалист Центра общественного здоровья Минздрава Украины Наталья Усенко в эфире канала "Украина 24".

"Крабовые палочки – это безопасно. Просто это не краб, это нужно понимать. Это рыбная масса, мелко измельченная, с большим количеством крахмала и яйцами. Из этой массы потом формируются пластиночки, которые скручиваются в трубочки", — сказала она.

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По словам эксперта, палочки менее вредны, чем другой популярный продукт на праздничном столе.

"Это не опасно. Безусловно, продукт содержит какое-то количество консервантов, какие-то добавки. Но, на мой взгляд, это даже лучше, чем колбаса", — сказала она.

Ранее руководительница отдела тестирования центра экспертиз "Тест" Нина Кильдий предупредила о продукте с опасным "сюрпризом".