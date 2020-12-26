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Шустер прокомментировал "возможность" возглавить министерство Журналист считает, что Кабмину стоит обратить внимание на неравенство в Украине

Известный журналист Савик Шустер в эфире телеканала "Украина 24" оценил возможность своей работы в Кабинете министров Украины. По словам журналиста, если бы такая возможность была, ему бы не дали реальных полномочий.

На вопрос, согласился бы он занять должность условно министра по вопросам базового дохода и готовить страну к глобальным реформам, Шустер ответил:

"Я же знаю, какое министерство получу, если соглашусь – министерство без полномочий. Я пока не вижу ни того политика, ни той политической силы, которая готовит людей к восприятию, и главное – осуществляет. Но, мне кажется, все равно рано или поздно люди придут к этой идее (вопрос базового дохода – ред.), потому что ну уж такой уровень неравенства у нас, что с этим надо что-то делать".

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Ранее журналист Савик Шустер в эфире телеканала "Украина 24" не исключил новых массовых акций протеста в Украине.