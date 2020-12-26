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Новогодний стол: звезды шоу-бизнеса поделились секретами блюд с "Украина 24" Я люблю готовить, а есть - понемногу, сказала Ирина Билык

Украинские звезды поделились своими секретами вкусного Нового года. Какие фирменные блюда у Павла Зиброва и какие крабовые салаты будет есть Оля Полякова – в сюжете телеканала «Украина 24».

На кухне у певицы Ирины Федишин кипит работа. Звездная мама с пятилетним сыном готовит фирменную селедку под шубой.

Разнообразие в привычный рецепт (салата оливье – ред.) внесла певица Оля Полякова: «С телячьим языком, это самое вкусное». А вот салата из крабовых палочек Оля не признает: «Если делать салат, то только с крабами натуральными. Вы знаете, из чего крабовые палочки – там крахмала больше, чем краски».

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Готовить любит и певец Павел Зибров. Его фирменное блюдо – кролик в сметане, которое научила готовить мама: «Дайте мне два часа – и я вам сделаю кролика в сметане. Там сметана… можно бульончик ложечкой, хлебом вымачивать, не говоря уже о самом кролике».

На столе у Ирины Билык в этом году появится новое блюдо: «Я научилась рыбу солить. Все приходят: где твоя рыба, где твоя рыба?» Но, признается Ирина, много есть в новогоднюю ночь не собирается: «Я люблю готовить, а есть – понемногу нравится».

Однако, говорят украинские селебрити, главное в новогоднем меню – это хорошая компания, тогда совершенно неважно, какие блюда на столе.

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Ранее шеф-повар и фуд-блогер Ирина Рудневская дала советы, как на новогоднем столе уменьшить среднюю цену на салат оливье.