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"Это досадная ошибка": медиабизнес отреагировал на странный запрет для СМИ Ужесточение карантина в Украине ударит по печатной прессе

Запрет на продажу печатной прессы во время жесткого карантина в Украине является ошибкой правительства, которую необходимо исправить.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов.

"Мы надеемся, что это досадная ошибка, которая произошла, пока работала рабочая группа. Мы знаем, что инициировал это постановление Минздрав, поскольку карантин - это зона ответственности Минздрава. Но не только Минздрав, а была рабочая группа при Кабмине, которая разрабатывала этот перечень. Эта рабочая группа, к сожалению, не включила прессу в перечень товаров первой необходимости, несмотря на то, что в мире практически везде признана таким essential business, то есть товаром первой необходимости", - отметил он.

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Как подчеркнул Погорелов, чиновники в последнее время под СМИ понимают только новости на телевидении и в интернете.

"Но, например, в селе с интернетом проблемы. В постановлении есть отдельный пункт, в котором прописано, что те магазины, где покупатель может зайти внутрь, могут продавать только тот перечень товаров, которые определены в постановлении. Остальные запрещено", - сказал президент Украинской ассоциации медиабизнеса.

Он добавил, что "в целом подписка не запрещена, продажа прессы в киосках не запрещена, киоски могут продавать, потому что человек не заходит внутрь".

"Запрещена продажа в продовольственных магазинах. Здесь я говорю о местных медиа. Потому что в продовольственных магазинах во многих городах Украины вы можете купить буханку хлеба и местную газету, к которой самое большое доверие. Это постановление фактически запрещает этому магазину продавать газету. Почта будет работать, она не является продуктовым магазином, поэтому там можно будет купить газету", - добавил Погорелов.

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Напомним, согласно постановлению Кабмина, печатной прессы нет в перечне товаров, разрешенных к продаже во время жесткого карантина. Украинская ассоциация медиабизнеса обратилась к правительству с просьбой включить в перечень товаров первой необходимости печатные СМИ.

Ранее ресторатор Александр Довганич в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что дата локдауна с 8 по 25 января не поддается логике.