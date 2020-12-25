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История о единении - ведущие "Украина 24" приняли участие в записи легендарной колядки Думаю, что это все-таки волшебная мелодия, заявила Панова

Такое исполнение легендарного «Щедрика» вы еще не слышали. В новогоднюю ночь зрители телеканала «Украина» и «Украина 24» услышат версию легендарной рождественской песни в исполнении наших ведущих. Кто помогал им взять правильные ноты? Корреспондент телеканала «Украина 24» заглянула на съемочную площадку и узнала все секреты.

Ведущие провели репетицию и запись у Софийского собора. Пока одни веселятся, другие репетируют, поскольку петь колядки ночью - дело нелегкое.

«Когда я пою «Щедрик» своей восьмимесячной дочери, она замирает и так внимательно-внимательно на меня смотрит. Я думаю, что это все-таки волшебная мелодия», - отметила ведущая новостей «Сегодня» Анна Панова.

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«Я очень надеюсь на чудо в новом году. Я хочу, чтобы этот год - сложный для нас всех – завершился, и мы, наконец, вошли в новый более позитивный, здоровый новый год. Я очень на это надеюсь и желаю всем здоровья», - заявил ведущий новостей «Сегодня» Игорь Пупков.

«Декабрь - это время мистерий и время чудес. И когда ты приобщен к созданию такого чуда, в таком сакральном месте, ты забываешь, что ты устал, хотя ты после эфира, завтра у тебя эфир. Для нас это очень классная история о единении», - отметила ведущая канала «Украина 24» Елена Цинтила.

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«Мы сейчас находимся, не знаю, передаст ли это камера, но это Святая София. Это очень атмосферно и, несмотря на то, что на улице холодно и у нас красные носы у всех, но здесь тепло, по-человечески тепло», - сказал фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя.

Ранее шеф-повар и фуд-блогер Ирина Рудневская дала советы, как на новогоднем столе уменьшить среднюю цену на салат оливье.