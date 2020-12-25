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Экс-глава Минздрава объяснила, насколько опасен новый штамм коронавируса Ученые продолжают проверять информацию о новом штамме

Новый штамм коронавируса COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, не имеет более тяжелых последствий для здоровья человека, чем предыдущий.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Это одна из многих мутаций (британский штамм коронавируса - ред.). Просто она была прослежена не только как одна из мутаций, она показала еще определенные результаты, например, интенсивность распространения. Но сегодня ученые говорят, что это только гипотеза, которую еще надо подтвердить, насчет хотя бы большей интенсивности распространения. Относительно опасности более тяжелых последствий болезни или смерти - сегодня таких даже гипотез и подозрений относительно этого штамма нет", - сказала Скалецкая.

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По ее словам, причины для опасения должны быть только тогда, "когда поймем, что это будет реально влиять или на доступность медицинской помощи, на нагрузку, или летальность".

"На сегодняшний день такой информации об этом штамме нет", - добавила экс-глава Минздрава.

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Ранее врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что новый штамм коронавируса уже попал в Украину.