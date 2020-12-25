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"Россия уже не та": генерал оценил маневры войск РФ в Крыму Экс-глава Службы внешней разведки рассказал, следует ли Украине опасаться

Россия давит на Украину, демонстрируя военную активность в Крыму, но настоящего наступления армии РФ ожидать не стоит.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь, комментируя информацию о большой колонне военной техники РФ, замеченной на севере полуострова.

"Идет постоянное давление со стороны России. У нас идет гибридная война. И именно вот это военное давление, постоянное напряжение на границах - это один из элементов, как давить на Украину, на нашу власть. И развертывание этой дополнительной группировки, новых сил в Крыму, конечно, может свидетельствовать об этом", - пояснил Гвоздь.

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При этом генерал отметил, что Украина "уже не та, что была в 2014 году".

"И Россия уже не та. Я не думаю, что она сегодня будет способна провести широкомасштабные наступательные операции. Но создавать видимость того, что идет усиление группировки - почему бы и нет? А после этого - дипломатические переговоры", - сказал он.

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Напомним, в интернет попало видео переброски российской военной техники на севере Крыма. В колонне насчитывалось около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей, а также артиллерийские орудия.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" оценил ситуацию с питьевой водой в оккупированном Крыму.