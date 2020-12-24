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"Приветствую с открытым сердцем": пленник Кремля вернулся в Украину Александр Шумков рассказал, в чем его пытались обвинить в России

Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину, его встречали друзья, родные. Шумков высказался о своем возвращении в эфире канала "Украина 24".

"Приветствую, Украина! Приветствую с открытым сердцем... "Після далечі доріг вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг..." Ждали и семья, и друзья. Из-за чего началась эта история — я в своей деятельности, проводимой по своей инициативе, перешел дорогу некоторым людям, которые были причастны к черным делам, в частности к наркотрафику в Украине. И эти дела — это была лишь вершина айсберга. По этой причине я попал в ловушку ФСБ", — сказал он.

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Украинец рассказал, как его преследовали в России.

"Мне инкриминировали участие в "Правом секторе", что я, будучи в" Правом секторе", представлял угрозу России. В начале оказывали давление физическое. Далее, поскольку была поддержка общественности, украинского консульства, журналистов, давление снизилось, но моментами моральное давление было", — сказал он.

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Шумков дал совет другим пленникам Кремля из Украины.

"Держитесь, крепитесь, вас ждут дома, об этом помните и не сдавайтесь ни в коем случае", — сказал он.

Напомним, херсонец Александр Шумков, бывший охранник лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша, 4 декабря 2018 года был осужден в РФ к четырем годам заключения. В приговоре отмечалось, что он с 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России".